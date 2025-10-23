Clamorosa sconfitta del Crystal Palace in casa. La Fiorentina regna per differenza reti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Conference League
Si sono concluse tutte le partite della seconda giornata di league phase di Conference League. La Fiorentina, tramite la vittoria contro il Rapid Vienna, conquista il punteggio pieno con cinque gol fatti e zero subiti: il verdetto vale il primo posto in solitaria (per differenza reti).
Fiorentina in vetta alla nuova classifica di Conference
Alle 18:45, da segnalare l'ampio successo dell'AEK Atene di Jovic, che batte l'Aberdeen con un netto 6-0. Il Rayo Vallecano strappa un 2-2 in casa dell'Hacken in pieno recupero con un rigore, mentre AZ-Slovan Bratislava termina 1-0. Si fermano anche Strasburgo (1-1 in casa con lo Jagiellonia) e Shakhtar Donetsk (2-1 in casa contro il Legia Varsavia).
Clamoroso tonfo del Crystal Palace
Nelle sfide delle 21:00, invece, fa molto rumore il ko del Crystal Palace: al debutto europeo a Selhurst Park, i ragazzi di Glasner perdono 1-0 contro il non irresistibile AEK Larnaca. Vince invece il Mainz con lo stesso risultato ai danni dello Zrinjski Mostar. Rimane da recuperare Rijeka-Sparta Praga, abbandonata dopo un quarto d'ora per condizioni di impraticabilità del campo causa pioggia.
La NUOVA CLASSIFICA di Conference League: Fiorentina 6, AEK Larnaca 6, Celje 6, Losanna 6, Samsunspor 6, Mainz 6, Rayo Vallecano 4, Rakow 4, Strasburgo 4, Jagiellonia 4, Noah 4, AEK Atene 3, Zrinjski Mostar 3, Sparta Praga* 3, Lech Poznan 3, Crystal Palace 3, Shakhtar Donetsk 3, Legia Varsavia 3, Shkendija 3, AZ 3, Lincoln Red Imps 3, Drita 2, Hacken 2, KuPS 2, Omonia Nicosia 1, Shelbourne 1, Sigma Olomuc 1, U. Craiova 1, Breidablik 1, Rijeka* 0, Slovan Bratislava 0, Hamrun Spartans 0, Shamrock Rovers 0, Dinamo Kiev 0, Rapid Vienna 0, Aberdeen 0.
* = 1 partita in meno (da completare).