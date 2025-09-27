La Curva Sud del Milan torna a San Siro: prevista la fine della contestazione... contro la Fiorentina
La Curva Sud del Milan è in contestazione aperta con la società da inizio anno: tuttavia, per la sfida contro la Fiorentina del prossimo 19 ottobre, lo scenario è pronto a cambiare.
Uno sciopero concluso
Infatti, il tifo organizzato del Milan ha disertato fino ad oggi le partite dei rossoneri, essendo in contestazione con la società. Tuttavia, lo riporta il direttore di Milan News Antonio Vitiello, a partire da Milan-Napoli di domani la Curva Sud tornerà a San Siro.
In vista della Fiorentina
E per la sfida contro la Fiorentina cosa cambia? Sempre secondo Vitiello, proprio contro i viola torneranno gli striscioni, le bandiere e gli stendardi.
