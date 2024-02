Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato dal suo sopralluogo fatto ai lavori di demolizione fuori dalla Curva Ferrovia. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com:

"L'incontro con Gravina è stato molto positivo, loro hanno guardato attentamente il progetto e anche loro sono molto soddisfatti dell'inizio dei lavori. Siamo passati dalle parole ai fatti. Uno dei criteri UEFA per gli Europei sarà l'impatto ambientale degli impianti e il Franchi sarà super green visto che produrrà 1,5 Gigawatt ora grazie ai pannelli sul tetto e questo non solo alimenterà lo stadio, ma anche per illuminare Campo di Marte. Sarà un impianto rinnovato di modo da vivere per altri 75 anni senza impatto sull'ambiente".

‘Vogliamo portare il Padovani a 18mila posti di capienza, siamo al lavoro per reperire le risorse mancanti’

E sul Padovani: “Confermata la tabella di marcia, adesso siamo all'aggiudicazione dei lavori. Il via ai lavori ci sarà a giugno, la fine nei primi mesi del prossimo anno. Abbondantemente in tempo per il campionato 2025/26. Progetto che nasce per il rugby, abbiamo l'accordo con la federazione per far giocare la nazionale. Abbiamo l'opzione per ampliarlo fino a 18mila posti con interventi aggiuntivi per i quali siamo già al lavoro per trovare le risorse attraverso un progetto di pubblicità del cantiere. Così reperiremo le risorse mancanti per ampliare il tutto a 18mila posti. Siamo fiduciosi”.

‘Incontreremo presto la Fiorentina, lo stadio manterrà 22mila posti di capienza’

E ancora: “I 55 milioni? L'interlocuzione con il Governo va avanti. Un'opera così importante sicuramente verrò terminata così come abbiamo fatto con tutte le opere in città. Queste risorse saranno trovate per finire lo stadio. Per consentire la concomitanza di partite e lavori abbiamo cambiato la tabella. Cominceremo i lavori dalla Fiesole, con lo stadio che verrà chiuso a settori e manterrà una capienza da 22mila posti. Incontreremo la Fiorentina per il rinnovo delle concessioni. La garanzia è finire i lavori entro dicembre 2026, con la copertura che potrà essere completata l'anno successivo”.