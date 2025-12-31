Nani: “La Fiorentina con Paratici ha voluto puntare in alto andando sul migliore. La squadra viola alla fine si salverà”

L’uomo di riferimento del mercato in casa Udinese è il dirigente di lungo corso Gianluca Nani, che ha parlato a Tuttomercatoweb.com tornando sulla rovinosa sconfitta in casa della Fiorentina e soffermandosi anche sulla situazione sponda viola.

‘La Fiorentina è in una posizione che non le compete’

“Con la Fiorentina abbiamo fatto una prestazione davvero inspiegabile. Ma siamo stati bravi a cambiare subito passo. La Fiorentina è una squadra forte che si ritrova in una posizione che non le compete, noi siamo capitati in una brutta giornata. Sono ancora convinto che la Fiorentina abbia tutte le qualità per uscire fuori da questa situazione. Ha valori importanti e un tifo nobile, storico. Credo che alla fine si salverà. Ma il tempo passa".

‘Ritrovare Paratici un piacere, grandissimo professionista’

“Paratici è un grandissimo professionista, tra i primi. Ha fatto la storia alla Juventus e ha lavorato all'estero al Tottenham. Ritrovarlo sarà un piacere anche per tutta la nostra categoria. La Fiorentina ha voluto puntare in alto ed è andata sul migliore".