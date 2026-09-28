L'imperativo immediato, recuperare il colpo dell'estate. Una scelta già fatta: una Fiorentina d'attacco - VIDEO

Atta in questo momento è il vero valore da aggiungere a questa Fiorentina. Arrivato a Firenze, con grande interesse da parte di tutti, ha rappresentato il colpo dell'estate, per qualità e senso tattico.

Sia Vanoli che Grosso gli hanno dato fiducia, ma ancora non abbiamo visto il miglior Atta per tutta una serie di fattori e problemi. Ecco che queste tre settimane di sosta (e lavoro) serviranno soprattutto a lui: una sorta di mini ritiro per ritrovare la condizione giusta e per cominciare a tutti gli effetti una nuova stagione.

Atta e Oulai

Tra le linee, l'ex Udinese può davvero fare la differenza. Paratici lo ha acquistato per questo, battendo la concorrenza di squadre forti e importanti che hanno esitato troppo prima di accontentare le richieste dei bianconeri friulani.

Lui e Oulai, quando farà ritorno alla base, possono anche cercare di convincere Vanoli a cambiare qualcosa tatticamente con un passaggio definitivo al 4-2-3-1. Certo, ci vorrà massimo equilibrio per far giocare assieme Oulai e Fagioli, per dare spazio a Valdepenas sulla fascia, per costruire una Fiorentina offensiva ma anche attenta. Chiaro, quest'anno la squadra viola, avendo tanti giocatori di qualità, con i piedi buoni e propensi all'attacco, per forza di cose un po' si sbilancerà e prenderà qualche rete in più del solito. Ma andrà bene così.

Divertimento e entusiasmo

Riportare divertimento, entusiasmo, dimostrare che Vanoli non è soltanto un tecnico difensivista, pragmatico, da zero a zero come dice qualcuno, ma ha, nel proprio dna e nelle proprie capacità, la voglia di attaccare e di giocare un calcio propositivo. Si lavorerà tanto su questo in questi giorni.

Quando la condizione fisica di tutti salirà, quando anche i nuovi arrivati si integreranno al meglio, tutto sarà più facile. Ma la scelta è stata fatta: Fiorentina sempre più offensiva e d'attacco. Già a Genova andrà così.