Il paradossale ballottaggio di Fagioli, che deve giocarsi la maglia azzurra proprio con un ex compagno
Seconda giornata del girone di Nations League per l'Italia, impegnata in Turchia contro la squadra di Montella, in disperata cerca di ossigeno e punti dopo l'amara serata di venerdì. Il ct Mancini opererà diversi cambi, come da lui stesso ammesso ieri, viste le quattro gare ravvicinate.
Il ballottaggio paradossale
Tra gli assenti che hanno suscitato maggiori rimpianti dopo lo 0-2 con il Belgio c'è sicuramente Nicolò Fagioli, reduce da una discreta rinascita in viola dopo il ritorno di Vanoli. Il centrocampista della Fiorentina è in ballottaggio per l'ultima maglia del reparto con Rolando Mandragora, tornato a sorpresa in azzurro. Ballottaggio paradossale, considerate anche le diverse qualità dei due: da play potrebbe agire Tonali, con Fagioli che invece visto da Mancini come mezzala di costruzione.