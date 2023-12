Da Monza... A Monza! La Fiorentina ritrova l'arbitro che diresse una partita da dimenticare contro i brianzoli

Da Monza a Monza, nemmeno un anno dopo. La Fiorentina ritroverà come arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata proprio all'U-Power Stadium, dove arbitrò per l'ultima volta ad aprile sia viola che brianzoli. In quel caso fu la squadra di casa a trionfare sulla formazione di Italiano in una partita terminata 3-2 da dimenticare per i viola.

I precedenti con la Fiorentina per Sacchi dicono 2 vittorie viola (al Franchi contro Cremonese e Bologna nel 2022) e tre sconfitte (oltre all'ultima contro il Monza, nel 2021 sconfitta a Empoli contro i toscani per 2-1 e contro l'Atalanta al Franchi per 2-3). 6 i precedenti contro il Monza, più fortunato dei viola: 4 vittorie, un pari e una sconfitta.

La designazione completa:

MONZA – FIORENTINA Venerdì 22/12 h.20.45

SACCHI

PRENNA – TRASCIATTI

IV: GIUA

VAR: GARIGLIO

AVAR: IRRATI