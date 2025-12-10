Champions League, bene la Juve contro il Pafos. Conte invece perde in Portogallo da Mourinho (e Rui Costa)

Bene e male le italiane scese in campo questa sera in Europa. La Champions League ha regalato grandi emozioni e partite ricche di reti, come quella fra Qarabağ e Ajax, per non parlare del big match tra Real Madrid e Manchester City. Tuttavia, non è andata benissimo ai campioni d'Italia.

Napoli KO contro Mourinho

Il Napoli di Antonio Conte, infatti, è caduto sul campo del Benfica, allenato dall'ex Serie A José Mourinho. Il club presieduto dall'ex Fiorentina Rui Costa si è imposto per due reti a zero.

OK la Juve di Spalletti

Bene invece la Juventus di Spalletti. I bianconeri hanno superato i ciprioti del Pafos (avversario della Fiorentina nella scorsa Conference League) per 2-0. In gol Weston McKennie e Jonathan Christian David.

Dopo questa giornata, la migliore italiana è l'Atalanta dell'ex Fiorentina Palladino. La Dea, difatti, occupa attualmente la quinta posizione del girone unico di Champions, tallonata da un'altra squadra nostrana, l'Inter di Chivu, ferma a quota 12 dopo il KO di ieri sera contro il Liverpool. Attenzione al Napoli, infine, che rischia una clamorosa eliminazione subito alla prima fase.