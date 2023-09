Soffermatosi sugli impegni delle squadre italiane in Europa, il giornalista Luca Calamai ha parlato a TMW Radio analizzando a 360 gradi la situazione della Fiorentina.

“Come va inquadrata in questo momento la Fiorentina? La squadra viola in questo momento è un’anomalia”- ha detto. “Il calcio da come me lo hanno insegnato si basa su un grande portiere, un centravanti che fa tanti gol e un leader a centrocampo”.

“La Fiorentina non ha un portiere titolare e ha un’alternanza per me deleteria, Christensen dovrebbe giocare oggi dopo la goleada di Milano e i due gol presi col Lecce. La Fiorentina ha provato a trovare il grande centravanti, ma al momento Nzola e Beltran sono a zero gol. Beltran piace così come tutti i centravanti che giocano bene perché Firenze è condannata al bello.”

Infine: “La Fiorentina pensava di poter costruire intorno ad Arthur, poi nella partita più importante contro l’Atalanta è finito in panchina e Italiano ha preferito i muscoli di Duncan. Parliamo ancora di un cantiere aperto”.