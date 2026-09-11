"Vanoli l'uomo giusto al momento giusto, saprà trovare la chiave. Grosso e Paratici si stimavano, poi..."

L'ex Fiorentina Michele Serena è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista della partita di stasera a Venezia: “Quella di Grosso e Paratici è una situazione strana, i due si stimavano e quindi dev'essere successo per forza qualcosa. Non mi aspettavo un esonero così precoce, ma la scelta di Vanoli denota coraggio. Non è da tutti sconfessare una propria scelta, Paratici è tornato sui propri passi e va ammirato per questo”.

“Vanoli l'uomo giusto”

Poi ha aggiunto: “Penso che Vanoli sia l'uomo giusto al momento giusto. Conosce i giocatori che ha allenato fino a due mesi fa, e soprattutto conosce le dinamiche societarie e della piazza. Certo la squadra è nuova, e per questo è normale che inizialmente Vanoli si affidi a qualche vecchia conoscenza”.

“Importante non perdere”

Infine: “Vanoli ha già utilizzato il 4-3-3, peraltro proprio a Venezia, e sono sicuro che saprà trovare la chiave di lettura giusta per i suoi nuovi calciatori. Al tempo stesso però servono i risultati: una sconfitta stasera sarebbe pesante per entrambe”.