Malagò annuncia il nuovo ct: ritorno sulla panchina dell'Italia per un ex viola. E Claudio Ranieri...

Sono giorni complicatissimi per la FIGC e per tutto il movimento del calcio italiano legato alla Nazionale. Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico: le ore di caos si sono propagate senza sosta.

Caos Italia: Malagò annuncia il ct

Adesso il presidente federale Giovanni Malagò ha dovuto riassettare completamente l'organigramma tecnico, vista la durata del ciclo Maldini di appena due settimane. Una decisione è stata presa: torna Roberto Mancini -ex Fiorentina- sulla panchina dell'Italia. Con lui la Nazionale ha vinto l'Europeo nel 2021.

Torna l'ex viola Mancini

Malagò ha ufficialmente annunciato al consiglio federale il nuovo commissario tecnico. E a breve è atteso un altro annuncio, riguardante un altro ex viola: Claudio Ranieri, con ogni probabilità, sarà il nuovo direttore tecnico.