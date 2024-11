Colpo grosso del 'Maestro' Giampaolo: al ritorno in Serie A, fa subito tre punti. Il Venezia resta ultimo: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È una partenza col botto quella di Marco Giampaolo al ritorno in Serie A dopo tanti anni. Il ‘Maestro', come veniva chiamato ai tempi della Sampdoria, ha vinto subito all'esordio sulla panchina del Lecce.

Colpo grosso del maestro

Il Venezia è stato infatti superato in casa, colpito e affondato da un gol dell'ormai attaccante di ruolo Dorgu. I salentini così abbandonano l'ultima piazza, posizionandosi in una zona più tranquilla di classifica. I Lagunari invece restano ultimi, con la posizione di Di Francesco che adesso è in bilico.

Il Lecce prende una boccata d'ossigeno

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 29, Inter 28, Atalanta 28, Fiorentina 28, Lazio 28, Juventus 25, Milan 19, Bologna 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Roma 13, Parma 12, Verona 12, Lecce 12, Genoa 11, Cagliari 11, Como 10, Monza 9, Venezia 8.