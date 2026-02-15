Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha avuto modo di commentare la notizia della risoluzione consensuale tra De Zerbi e il Marsiglia, proprio nei giorni in cui il suo nome è diventato caldo in relazione alla panchina della Fiorentina (più come suggestione che come pista percorribile).

Sulla scelta di Marsiglia

“De Zerbi è un cretino: non devi andare a Marsiglia, avevi altre piazze, avevi la Premier, l'ha lasciata dopo aver fatto bene al Brighton e aveva avuto contatti con lo United e il Chelsea. Ha scelto Marsiglia perché la piazza gli ricordava Napoli, e il progetto… questo è De Zerbi, sbaglia le valutazioni. Doveva rimanere in Premier: Marsiglia non ha storia in questi ultimi 10 anni, perché è una società da 0-0”.

Sulla gestione del mister

“Per aver De Zerbi lo devi saper supportare, per come fa calcio, per come gestisce il gruppo, per come valorizza i ragazzi e per l'anima che ci mette: lo devi saper gestire, e lo vai a dare in mano a Longoria e Benatia in Ligue 1, ma dove vanno?”.