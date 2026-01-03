Da poco terminato a Bergamo il big match di questo sabato di Serie A, con l'Atalanta che ha battuto tra le mura amiche la Roma di Gasperini, alla sua prima da ex contro i nerazzurri.

La partita

A decidere la gara il gol di Scalvini al 12' con un colpo di testa, all'interno di un bel primo tempo. Per i padroni di casa è Scamacca a raddoppiare, ma il gol viene annullato per la posizione irregolare dell'attaccante della Dea. Nel secondo tempo ai giallorossi appaiono fiacchi e l'Atalanta non fa troppa fatica a vincere la partita. Palladino rovina il ritorno a casa di Gasperini, con il finale di partita che ha visto anche della tensione tra i due. Da sottolineare i 90 minuti in panchina per Brescianini e Samardzic.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma 33, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona 12, Pisa 12, Fiorentina 9.