Al Viola Park niente è lasciato al caso: tutti i numeri del nuovo gioiellino targato Fiorentina

Ieri l'incontro tra i media e la Fiorentina al Viola Park, il centro sportivo viola che ha aperto i battenti pochi giorni fa per accogliere la squadra viola in ritiro estivo. Un giro con i giornalisti per presentare il gioiellino targato Fiorentina (e Rocco Commisso) a Bagno a Ripoli. La Nazione, stamani, lo presenta così: “Luci soffuse, schermi a tutta parete, immagini che ti scorrono intorno a 180 gradi. Entri nel Media center e ti sembra di essere all’interno di un’escape room. Ci sono le immagini di Firenze, del Viola Park e dei gol più belli della storia della Fiorentina. Tutto è ovattato, perfettamente climatizzato. Nulla, proprio nulla, è lasciato al caso. Cinture allacciate, dunque, parte il viaggio in un’altra dimensione. Esagerazioni? No, per una volta no. Tecnologia, scienza e comfort a 5 stelle si uniscono in una struttura che, invece di Viola, dovrebbe chiamarsi... Luna Park”.

E poi un po' di numeri, che fanno capire quanto il nuovo centro sportivo sia attrezzato: 12 padiglioni, 12 campi da calcio regolamentari (5 in erba naturale, 5 ibridi e 2 dedicati alla scuola calcio), 2 stadi (uno da 3mila e l’altro da 1.500 posti), 4 palestre, 74 posti letto, 3 saloni da parrucchiere e una cappella con tanto di Via Crucis. 10 milioni all'anno stimati per gestire l'impianto. Benvenuti al Viola Park!