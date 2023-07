Viola Park, un capolavoro che ti lascia a bocca aperta: viaggio all'interno della nuova casa della Fiorentina - FOTO

Mancano solo gli ultimi dettagli, poi il Rocco B. Commisso Viola Park sarà pronto a tutti gli effetti. Alcuni spogliatoi, bar e terreni di gioco sono ancora in fase di costruzione, ma già adesso entrando all'interno del centro sportivo della Fiorentina se ne possono ammirare la grandezza e la bellezza.

A partire dallo “Stadio Curva Fiesole”, l'impianto principale dove verranno disputate le partite della Primavera e della prima squadra femminile. Il pubblico potrà assistere dalla tribuna Curva Fiesole, in cima alla quale saranno presenti dei bar, e dalla tribuna Davide Astori, disposta sul lato opposto e che si affaccia anche su un altro campo. Sotto di essa un cafè digitale, ossia dotato di decine di schermi disposti su una struttura cilindrica e futuristica appesa al soffitto, proprio sopra il bancone del bar.

Tre i padiglioni dedicati agli atleti: uno, il più lussuoso, per la prima squadra, uno per le giovanili e uno per le squadre femminili. Altri terreni di gioco saranno ovviamente utilizzabili dalle donne e dai ragazzi dell'under 18 e under 17, nonché dai bambini della scuola calcio che potranno allenarsi su un campo più piccolo. All'interno del Viola Park si possono trovare poi varie palestre dotate di attrezzi di ogni tipo, un'area dedicata al recupero dagli infortuni e anche degli studi medici in cui effettuare piccole operazioni, oltre ovviamente a degli spogliatoi confortevoli di ultima generazione.

I giocatori potranno godere di ogni confort, dal barbiere per gli uomini al centro di bellezza per le donne, fino addirittura al dentista. Fiore all'occhiello del centro sportivo l'area wellness, con una piscina a tre livelli, un bagno turco, una sauna e una macchina innovativa che solo la Fiorentina possiede in tutta Italia, capace di simulare l'assenza di gravità facendo correre gli atleti sopra dei fortissimi getti d'acqua.

Gigantesca la sala eventi (foto sotto), dove i giocatori mangeranno tutti insieme e potranno assistere a partite o altro su un maxischermo. Futuristica la sala stampa, dotata di un bancone per le conferenze stampa che può aprirsi lasciando spazio a un vero e proprio palco (quello dove è stato presentato Sabiri qualche giorno fa). Questa sala, tra l'altro, fungerà anche da museo digitale trasmettendo sui vari schermi le immagini della storia della Fiorentina.

Infine, come già noto, il Viola Park avrà una deliziosa cappella tutta realizzata in marmo dedicata a St. Catherine e fortemente voluta dalla signora Commisso. La vecchia casa padronale, la strutta con la torretta per intenderci, è stata trasformata nella sede societaria e possiede anch'essa un bar al suo interno. Un luogo che verrà frequentato da Commisso, dalla sua famiglia e dai vari dirigenti della prima squadra, mentre quelli di settore giovanile e femminile avranno i loro studi nei rispettivi padiglioni.