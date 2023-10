Dopo la sconfitta con la Fiorentina, i tifosi del Napoli si scagliano contro Meret. Che Gollini possa ribaltare le gerarchie?

La sconfitta contro la Fiorentina è stata un piccolo terremoto in casa Napoli. Non solo per Rudi Garcia, ma anche per alcuni giocatori come ad esempio Alex Meret. Il portiere, certamente non impeccabile sul gol di Brekalo, è infatti finito sul banco degli imputati e i tifosi si sono scagliati in massa contro di lui. L'accusa è quella di non riuscire, in questo inizio di stagione, a compiere parate decisive e di subire gol praticamente a ogni tiro in porta.

Meret è stato protagonista dello Scudetto vinto l'anno scorso, ma adesso la piazza sembra non avere più fiducia in lui. Ecco quindi che l'ex Fiorentina Gollini, rientrato in gruppo quest'oggi dopo un piccolo infortunio, potrebbe provare a scalare le gerarchie. Certo che, da riserva di Terracciano a titolare dei Campioni d'Italia, il passo sarebbe bello lungo.