Fortini, l'avventura in Nazionale è quasi finita: ultime ore e poi i saluti, insieme a un ex viola

La presenza del terzo viola del gruppo, oltre a Comuzzo e Ndour, era già mirata alla sola fase di preparazione in vista del doppio match amichevole con Grecia e Lussemburgo del 3 e 7 giugno prossimi. Per Niccolò Fortini sono le ultime ore nel ritiro di Coverciano agli ordini del ct ad interim Silvio Baldini: domani il gruppo dei 28 convocati verrà sfoltito e rimarranno in 24.

Out dunque Fortini, insieme all'ex viola Berti, ora al Cesena, Guarino e Vavassori. Per l'esterno classe 2006 comunque il percorso a livello azzurro proseguirà nei prossimi mesi con il gruppo dell'Under 21.