Moscardelli: "Nzola deve entrare in condizioni, lo sappiamo tutti quello che può dare. Beltran l'ho già visto bene. Gli esterni..."

L'ex attaccante Davide Moscardelli ha parlato a Radio Bruno del reparto offensivo della Fiorentina, con gli arrivi di Nzola e Beltran: “Ho visto la squadra di Italiano in queste prime partite ed è ovvio che gli attaccanti devono ancora entrare in condizione. Bisogna aspettarli assolutamente. Nzola lo conosciamo tutti bene, così come Italiano che lo ha chiesto espressamente. Quando entrerà in condizione darà il suo grande contributo”.

E su Beltran: “L'argentino l'ho già visto bene, mi piace molto perché viene dentro al campo a prendersi il pallone per giocarlo. Diamogli tempo. Gli esterni a piede invertito? Magari non arrivano tanti cross, ma dialogano meglio con la punta. Così vuole giocare la Fiorentina”.

