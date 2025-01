La Curva Fiesole ci sarà a Roma? Intanto la Lazio ha comunicato il prezzo del biglietto per domenica

La Fiorentina arranca tremendamente in Serie A ma il campionato non si ferma. La Lazio, prossimo avversario dei Viola, sta benissimo e il club di Lotito ha comunicato oggi che sono in vendita i biglietti per la gara di domenica 26 gennaio alle ore 20:45. L'Olimpico accoglierà anche i tifosi viola, che tuttavia dovranno pagare una cifra non proprio “regalata”.

Il comunicato della Lazio

“Come da determina n. 2/25 del 14 gennaio dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti della Provincia di Firenze è autorizzata solo per il settore ospiti e solo per i tifosi fidelizzati con la A.C. Fiorentina. Il costo del biglietto del settore ospiti è di 40 euro”.

Una trasferta importante

Ancora la Curva Fiesole non ha comunicato se prenderà parte, con i suoi Gruppi Ultras, alla trasferta di Roma e qualche riserva va mantenuta visto l'elevato prezzo del biglietto. Non accessibile per tutti, considerando anche i costi per il trasferimento nella Capitale.