​​

header logo

Mentre Vanoli s'interroga sulle condizioni di De Gea, Italiano recupera il suo portiere titolare in vista di domenica

Redazione /

Se in casa Fiorentina è a rischio la presenza di David De Gea nella sfida di domenica al Dall'Ara, il Bologna potrà invece contare sul recupero del suo portiere titolare, ovvero Lucasz Skorupski.

Skorupski o Ravaglia?

Il polacco è infatti rientrato tra i convocati già per il recupero della partita contro l'Hellas Verona, in programma domani al Bentegodi. Skorupski sarà quindi a disposizione anche contro la Fiorentina, da capire se Vincenzo Italiano tornerà a schierarlo titolare oppure continuerà a puntare su Ravaglia

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti