Mentre Vanoli s'interroga sulle condizioni di De Gea, Italiano recupera il suo portiere titolare in vista di domenica
Se in casa Fiorentina è a rischio la presenza di David De Gea nella sfida di domenica al Dall'Ara, il Bologna potrà invece contare sul recupero del suo portiere titolare, ovvero Lucasz Skorupski.
Skorupski o Ravaglia?
Il polacco è infatti rientrato tra i convocati già per il recupero della partita contro l'Hellas Verona, in programma domani al Bentegodi. Skorupski sarà quindi a disposizione anche contro la Fiorentina, da capire se Vincenzo Italiano tornerà a schierarlo titolare oppure continuerà a puntare su Ravaglia.
💬 Commenti