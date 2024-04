Il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini dopo la sonora sconfitta subita contro il Lecce, che complica e non poco la strada per la salvezza dei neroverdi, ha parlato anche della prossima gara di campionato contro la Fiorentina.

"Ci vuole un Sassuolo con un certo atteggiamento"

Ballardini ha dichiarato: “La prossima contro la Fiorentina? Si riparte da noi, quello che abbiamo fatto oggi non deve più succedere. Avete visto il Sassuolo contro il Milan fare una partita e contro il Lecce fare il contrario, è chiaro che ci vuole un Sassuolo che abbia l'atteggiamento, la voglia, la determinazione contraria di quella che si è vista oggi, a volte capitano queste partite dove ti senti bene, vuoi fare la partita e poi ti succede questo”.

L'amarezza di una gara sbagliata

Sulla gara persa contro il Lecce il tecnico del Sassuolo ha poi aggiunto: "L'inizio è stato complicatissimo, il Lecce ti esalta la tua non buona giornata perché vai sotto di gol, loro hanno preso gol in 5 partite solo dal Milan e sono bravi in questo e oggi hai pagato questo".