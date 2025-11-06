Così è se mi pare... Commisso convochi una bella videoconferenza e dia a giocatori e procuratori una precisa comunicazione

Tutti hanno enormi responsabilità nell'aver precipitato la Fiorentina verso l'abisso della retrocessione.

Tutti i responsabili

Pradè, che ha speso somme ingenti per “patacche” (con tutto il rispetto per le patacche) o giù di lì. Ferrari, che della società viola sarebbe il comandate in capo sul campo (in assenza del proprietario), ma che nessuno tira in ballo essendo conclamata la sua assoluta trasparenza. Pioli, ovviamente, che non è stato capace di dare alla squadra gioco, personalità, furore agonistico, fiducia in se stessa, e ha peggiorato ogni singolo giocatore. Lo staff di preparatori atletici che, nonostante le mirabolanti dotazioni tecnologiche vantate dal Viola Park, ha prodotto una compagine col fiato corto e le gambe molli.

Suggerimento a Commisso

Sulle responsabilità, massime, di Commisso mi sono espresso più volte (affidare tanti soldi in mano a persone inadeguate non è un'attenuante, tutt'altro). Tuttavia mi permetto di avanzare un modestissimo suggerimento al presidente (non lo elevo al rango di consiglio perché, quelli non li accetta neanche dal Padreterno). Convochi una bella videoconferenza con obbligo di presenza per tutti i giocatori della rosa. Faccia proiettare il suo volto sul maxi schermo del media center in modo che ognuno di questi giovanotti, dallo stipendio extralarge e dal rendimento asfittico, possa guardala negli occhi e dia la seguente comunicazione: “Nel malaugurato caso di retrocessione, a giugno la società non farà mercato. I vostri procuratori si mettano l'animo in pace. Tutti in B appassionatamente, nessuno escluso”.