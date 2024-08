Sene: "Quando Pradé mi ha parlato del Frosinone non potevo crederci. Sono felicissimo, ho intenzione di lasciare il segno"

Dopo Distefano anche per Fallou Sene, altro calciatore della Fiorentina girato in prestito al Frosinone, è stato il giorno della presentazione ai suoi nuovi tifosi. L'attaccante di proprietà viola ha parlato così in conferenza stampa: “Mi sono ambientato subito bene, il mio ruolo è quello di centravanti ma posso fare anche l'esterno. Un giorno mi ha chiamato Pradé e mi ha detto che mi avrebbe mandato al Frosinone, non me l'aspettavo e sono rimasto positivamente colpito. Sono molto contento, ho intenzione di lasciare il segno".

“Sono maturato e voglio crescere ancora”

Poi ha aggiunto: “Il direttore ha fatto un bel lavoro, qui si lavora bene con i giovani e io ho voglia di dare tutto me stesso e mettermi a disposizione per imparare dai più grandi. Sento di essere migliorato sul piano del temperamento, da più giovane mi innervosivo subito quando venivo insultato in campo mentre adesso ho imparato a rispondere con i fatti”.