"La Juventus non può permettersi di perdere contro la Fiorentina. Oggi per i bianconeri è un esame da non sbagliare"

Nel suo editoriale su TuttoJuve, il giornalista Alessandro Santarelli ha evidenziato l'importanza della partita di oggi contro la Fiorentina nel bilancio della stagione dei bianconeri. Questo il suo commento.

“Quello di oggi contro la Fiorentina è un esame di maturità che la squadra, perdonatemi la nettezza, non può sbagliare. Soprattutto in casa, la Juve si è giocata troppi bonus, perdendo punti che rischiano di pesare come macigni nell'economia della stagione. Ecco perchè l'esame di maturità non va sbagliato: non possiamo immaginare una squadra in difficoltà anche oggi e soprattutto senza i tre punti. Concentrazione solo sul presente: vincere lo scontro diretto ed agganciare la Fiorentina in piena zona Champions"