Amelia: "Terracciano portiere discreto, ma Firenze pretende tanto. Italiano? Al suo posto vedrei bene De Rossi o comunque un giovane"

Intervenuto su Italia 7, l'ex portiere del Milan Marco Amelia ha parlato del numero uno della Fiorentina Pietro Terracciano: “Lo reputo un portiere discreto, di sicuro è stato molto bravo a prendersi il posto da titolare. Firenze è una piazza passionale, spesso ha messo in discussione il portiere ma è normale che sia così”.

“La Fiorentina può andare in Europa League”

Poi Amelia ha parlato della partita di domani sera: “Il Milan ha la motivazione di rimandare lo Scudetto dell'Inter, per evitare che lo possa vincere nel derby. La Fiorentina ha un grande allenatore e un'ottima rosa, secondo me se la può giocare tranquillamente con Lazio e Roma. Purtroppo ai viola è mancata troppo spesso la capacità di portare a casa il risultato, ma l'Europa League non è irraggiungibile”.

“Al posto di Italiano vedrei bene De Rossi”

Infine sul futuro della panchina viola: “Al posto di Italiano vedrei bene De Rossi, considerando anche il suo rapporto con Pradè. Punterei comunque su profili giovani per continuare il lavoro di Italiano, anche Palladino e Gilardino potrebbero essere delle opzioni”.