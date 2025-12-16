Petardi in zona Viola Park dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Verona. Indagano le Forze dell'Ordine

Attraversi una nota, i Carabinieri hanno comunicato un episodio sotto indagine che riguarderebbe la Fiorentina e i suoi tifosi.

Il fatto

Dopo il match perso dalla Fiorentina contro l'Hellas Verona, infatti, le Forze dell'Ordine avrebbero rilevato le sere del 14 e 15 dicembre un gruppo di persone che avrebbe esploso diversi petardi nei pressi della rete perimetrale del Viola Park.

La nota dei Carabinieri

"Nelle sere del 14 e 15 appena passato, in Bagno a Ripoli, c’è stata un’esplosione di petardi nei pressi della rete perimetrale del Viola Park. Nella circostanza, in entrambe le serate, ignoti avevano lanciato all'interno della struttura dei petardi. Nessun ferito. Evento verosimilmente riconducibile ai recenti risultati calcistici conseguiti dalla squadra. Indagini in corso dei Carabinieri".