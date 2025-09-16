Durante un collegamento con Lady Radio, il procuratore Lorenzo De Santis ha toccato alcuni argomenti d'attualità di casa Fiorentina, dalle ultime uscite viola ad alcuni singoli.

‘Resto fiducioso sulla Fiorentina’

“C'è del rammarico guardando la classifica, pensando soprattutto a come è andata la partita di Cagliari, ma sono varie le squadre che stanno facendo passi falsi. Ora serve mettere la testa alla gara col Como, per ripartire da quanto di buono si è visto nella parte finale della gara col Napoli. Al netto di tante piccole cose da migliorare, resto fiducioso sulla Fiorentina. Ha una rosa profonda, con tante scelte, una squadra di livello superiore a quella dell'anno passato”.

‘Se Gudmundsson troverà continuità…’

“Sohm a Parma aveva grandi strappi, alla Fiorentina l'abbiamo visto finora più ordinato e meno dominante sul piano fisico. Ancora la squadra non ha trovato l'assetto tipo e questo influenza tutto. Lo vedo più come assaltatore che come centrocampista di posizione. Gudmundsson sono convinto che con la giusta continuità d'impiego e tranquillità potrà far fare il salto di qualità alla Fiorentina. Manca un calciatore con quelle caratteristiche in rosa, sa fornire l'assist ma anche segnare da fuori. In zona gol dovrà dare un grande aiuto, nelle tante gare ravvicinate della Fiorentina”.