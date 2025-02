Rivoluzione viola: anche Parisi è stato vicino alla cessione, Como e Benfica si erano fatte avanti, ma la Fiorentina...

Le ultime ore del mercato viola sono state tutt'altro che tranquille. Nella giornata odierna infatti, sono stati rivelate numerose trattative messe in piedi durante l'ultimo giorno di mercato. L'ultimo retroscena è stato svelato da Niccolò Ceccarini, tramite il suo canale X. Secondo il noto esperto di mercato Il club viola ha pensato seriamente di cedere il terzino sinistro Fabiano Parisi, che quest'anno, a causa della presenza di Robin Gosens, sta trovando poco spazio in maglia viola.

Como e Benfica si sono fatte avanti per il laterale mancino trattando un acquisto a titolo definitivo. Le offerte però non sono state ritenute sufficienti da Pradè che a poche ore dalla fine del calciomercato ha preferito non privarsi di Parisi.