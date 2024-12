Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato di vari argomenti di casa viola, spaziando anche su vari singoli oltre che commentare il lavoro di Palladino.

‘Serve massimo rispetto per la scelta che prenderà Bove assieme alla famiglia’

“Bove? Ci vuole il massimo rispetto per qualsiasi scelta che il ragazzo prenderà assieme alla famiglia, ora è importante che sia tornato alla vita normale e siamo contenti di questo. Potendo gioire per la vittoria dei compagni. Mi unisco a quanto detto da Palladino, Ranieri e Cataldi a riguardo. Col Cagliari è arrivata l'ennesima vittoria meritata, anche se nel primo tempo la Fiorentina raccolto meno del seminato. Nel secondo tempo si è visto un grande sacrificio di tutti, merito di Palladino di aver inculcato in tutti questa mentalità e questa qualità. La squadra sa stringersi, stare tutta sotto palla”.

‘Importante chiudere la pratica col Lask rapidamente, così poi…’

"Beltran ha fatto una partita eccellente sotto questo punto di vista. Qualcuno dice che però l’argentino è un attaccante? Sì, infatti ha già segnato due gol e servito 5 assist. I numeri difensivi sono incredibili, 3 gol presi dopo la Lazio in campionato, per merito dell’assetto della Fiorentina. Palladino ha un rapporto importante coi calciatori, che fa la differenza e che non si studia a Coverciano. Qualcosa che hanno i grandi. Contro il Lask bisognerà cercare di chiudere in fretta la gara per poi giocare in scioltezza e gestire al meglio la partita e la sfida successiva contro il Vitoria Guimaraes nell’ultima gara della prima fase di Conference League. Non mi dispiace vedere Martinelli tra i pali, è importante dimostrare in campo quanto appreso stando dietro De Gea".