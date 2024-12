La Nazione: Firenze ha la febbre

Sul QS de La Nazione, si apre con il titolo in taglio centrale: “Vai Fiorentina. Volare si può”. A pagina 4 in taglio alto: “Arriva l'Inter, Firenze vuole sognare. Scudetto, Champions, emozioni. Kean-Lautaro: sfida che vale tutto”. A pagina 5: “Raffa e Simo che incrocio. Così uguali, così diversi. La rivincita dei cuori miti”, in taglio basso: “Franchi tutto esaurito e maxi-coreografia: stadio aperto alle 16”. A pagina 6 in taglio alto: “Gioca il blocco dei titolarissimi. Colpani, Beltran, Bove in pressione. Adli più Cataldi: mediana di qualità”, di spalla: “Coppa Italia, si comincia: arriva l'Empoli".