Inzaghi: "L'ampiezza della rosa mi fa ben sperare in vista dei tanti impegni. Tre partite senza prendere gol ottimo segnale"

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato così a margine della vittoria contro la Fiorentina: “Ho visto un grande spirito, sarà poi il tempo a determinare il valore della squadra. Noi primi con il Milan? Abbiamo grande rispetto dei rossoneri, ci sarebbe piaciuto preparare il derby meglio ma il calendario ci obbliga alla pausa per le Nazionali. Questo discorso ovviamente vale anche per Pioli e per tutti. La squadra in questi anni ha sempre cercato di fare il massimo, ciò che mi lascia ben sperare è l'ampiezza della rosa considerando i tanti impegni ravvicinati”.

E poi: “Thuram è un ragazzo intelligente, con tanta voglia di imparare e di onorare la maglia dell'Inter. Parla l'italiano e si è inserito subito molto bene nel gruppo, in queste tre partite mi è piaciuto e si meritava il gol di oggi. Tre partite senza prendere gol sono tanta roba, aggiunte ai nove punti ci danno tanta soddisfazione. Dobbiamo continuare con questo spirito e questa motivazione”.