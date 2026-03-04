Piccinetti: "Fazzini? Ma gli allenatori saranno tutti scemi? Uno che ha voglia di giocare rincorre anche il diavolo al Viola Park"
Albert Gudmundsson sta faticando e non poco fin dal suo arrivo alla Fiorentina. Ma le alternative all'islandese ci sono?
Fazzini
Per l'ex giocatore viola ed ex allenatore della Primavera gigliata, Claudio Piccinetti, la squadra non è messa benissimo da questo punto di vista: “Fazzini? Ma gli allenatori sono tutti scemi? Sarà sempre colpa loro?”
“Gioca sempre a palla scoperta”
Ha anche detto a Lady Radio: “Gioca sempre a palla scoperta e porta il pallone agli avversari. Uno che ha veramente voglia di giocare va a rincorrere anche il diavolo al Viola Park”.
