Miladinovic: "Vogliamo onorare il Cukaricki in Conference League. Felici di misurarci con una grande squadra come la Fiorentina"

Il 26 ottobre la Fiorentina riceverà al Franchi il Cukaricki, per la terza partita del girone di Conference League. Una squadra, quella serba, ricca di giovani interessanti che si stanno mettendo in luce anche in Nazionale under 21. Tra questi Igor Miladinovic, che ai canali ufficiali del suo club ha parlato anche della Conference: “Al momento siamo concentrati sul match contro la Stella Rossa, quindi non è ancora tempo di pensare all’esordio in Europa contro il Ferencvaros”.

“Posso soltanto dire che, come la maggior parte dei giocatori, siamo felici di misurarci con avversari di livello. Affronteremo club storici come Fiorentina, Ferencvaros e Genk, andremo a giocare in degli stadi bellissimi. Non abbiamo nulla da perdere e quindi giocheremo tranquilli, però al tempo stesso non siamo privi di ambizioni. Dobbiamo sfruttare la Conference per onorare il club e, magari, sorprendere e conquistare qualche punto”.