L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato dopo la vittoria contro il Torino, ultima gara del campionato prima dei play off: "Abbiamo concluso la stagione nel migliore dei modi e sono davvero soddisfatto del gruppo. Pur essendo più giovani rispetto ad altri, il nostro spirito di squadra è stato davvero forte. Era fondamentale chiudere positivamente. Stiamo recuperando alcuni giocatori importanti e la fase difensiva sta migliorando. Ora ci auguriamo che tutti i ragazzi si ristabiliscano e siano pronti per l’ultima partita."

"I miei giocatori hanno dimostrato di essere pronti a dare il massimo"

E ha proseguito: "Sono molto soddisfatto di tutti, in particolare di Fei, che ho già citato la scorsa settimana come esempio. Ma anche tanti altri hanno dimostrato di essere pronti a dare il massimo. Sono orgoglioso di loro e felice per chi è riuscito a segnare."

Su Caprini e Rubino e il possibile minutaggio in prima squadra

E sulla possibilità per gli attaccanti Caprini e Rubino di avere minutaggio in prima squadra nella prossima gara Galloppa dichiara: "Per loro significherebbe tanto. Ovviamente deciderà il mister, ma io sarei contentissimo per i ragazzi".