Valentini: "Se mi sento già lontano dal Verona? Ci vogliamo salvare, non penso all'estate"

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma, il difensore della Fiorentina in prestito all'Hellas Verona Nicolas Valentini ha parlato in conferenza stampa rispondendo ad alcune domande. Queste le sue parole:

“Questa è seconda gara consecutiva senza prendere goal? Tutta la squadra sta facendo un lavoro importante per raggiungere l'obiettivo. E' molto importante per noi il sostegno dei tifosi, c'è un appoggio al di fuori che è molto importante”.

E sul futuro: “Se mi sento già lontano da Verona? Io sono concentrato sull'obiettivo, il resto si vedrà. Non penso all'estate”.