Lorenzo Amatucci, centrocampista della Fiorentina in prestito alla Salernitana, ha segnato domenica il suo secondo gol stagionale, che però a niente è servito nella sconfitta interna dei granata contro il Palermo per 1-2. E il giallo rimediato dal regista viola nel primo tempo della gara gli costa caro, visto che era diffidato: Amatucci salterà così la sua seconda partita stagionale dopo averle giocate tutte. L'unica altra assenza era stata a causa della morte della madre.

Amatucci non sarà della gara contro la Juve Stabia di Niccolò Fortini, altro giovane viola in prestito nella serie cadetta e attenzionato da molte squadre vista la sua ottima stagione. A Salerno la situazione si fa sempre più critica, con la squadra penultima e in piena zona playout.