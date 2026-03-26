Niente settore ospiti per i tifosi della Fiorentina al Bentegodi, ma alcuni di loro potranno assistere alla partita. I dettagli

Questo pomeriggio l’Hellas Verona, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto le informazioni sui biglietti per i tifosi in vista della prossima sfida casalinga contro la Fiorentina. E come era facilmente ipotizzabile dopo le decisioni di qualche mese fa da parte del ministero degli interni, non ci sono buone notizie per i tifosi viola.

Non cambiano le disposizioni del ministero degli interni

Salvo diverse disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, secondo quando disposto dal Ministero dell'Interno in occasione della gara Verona-Fiorentina, in programma sabato 4 aprile allo stadio 'Bentegodi' e valida per la 31a giornata del campionato di Serie A, il settore Curva Nord-Ospiti rimarrà chiuso. Considerato il gemellaggio tra le due tifoserie però, un’opportunità per assistere alla sfida ci sarà lo stesso. Solo i tifosi viola residenti al di fuori della provincia di Firenze avranno la possibilità infatti di acquistare un biglietto di tutti gli altri settori dello stadio.

C'è però una possibilità per assistere alla sfida

Questa la nota del club nella sezione riservata all’acquisto dei tagliandi per il settore ospite: “Salvo diverse disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, secondo quando disposto dal Ministero dell'Interno in occasione della gara Verona-Fiorentina, in programma sabato 4 aprile allo stadio 'Bentegodi' e valida per la 31a giornata del campionato di Serie A, il settore Curva Nord-Ospiti rimarrà chiuso. Solo per i tifosi viola residenti al di fuori della provincia di Firenze sarà possibile acquistare un biglietto di tutti gli altri settori dello stadio”.



