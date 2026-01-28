La Fiorentina è uscita dalla Coppa Italia senza nemmeno provarci. Ma avete visto che formazione ha mandato in campo Vanoli?

La Fiorentina è uscita dalla Coppa Italia senza nemmeno provarci. Questa la sensazione di tanti dopo la partita di ieri contro il Como, nonché la critica mossa agli uomini di Vanoli, rei di essersi inchinati alla superiorità degli avversari. Inermi, spossati, come se dopo il pareggio i calciatori pensassero che, da lì in poi, le cose sarebbero potute solo peggiorare.

Como troppo superiore

In effetti è stato così, in effetti non c'è stata partita. Troppo superiore il Como, anche nei piccoli dettagli: mai un controllo sbagliato, mai un passaggio all'indietro, tutti sempre al posto giusto nel momento giusto. Il contrario della Fiorentina che, invece, doveva sperare (non solo ieri) in una specie di congiunzione astrale per tirare su un'azione completa. Cosa che è successa in occasione del gol di Piccoli e poi, praticamente, nessuna altra volta.

Nessuna possibilità

Ma al netto di tutte queste verità, forse a qualcuno è sfuggito un piccolo particolare: avete visto che formazione ha mandato in campo Vanoli? Se non basta nemmeno questo a far capire che della Coppa Italia non interessava niente a nessuno, allora vuol dire proprio volersi illudere. La Fiorentina non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere questa competizione, e passare il turno avrebbe significato solo dover affrontare una partita in più nel mezzo della settimana. E questo, dentro il Viola Park, lo sapevano tutti benissimo.