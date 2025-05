Corriere dello Sport-Stadio: L'Open di Roma

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, leggiamo: “Solo finali. Fiorentina, 4 giorni decisivi: la Roma e il Betis”. L'approfondimento su Roma-Fiorentina va da pagina 16 a pagina 19. A pagina 16: “L'Open di Roma. Ranieri-Palladino, ne resterà solo uno”. Pagina poi dedicata alle probabili formazioni del match. A pagina 17: “Emozione Bove. All'Olimpico arriva da ex”. E in basso: “Pradè applaude l'iniziativa tutta viola”.

Pagina 18, invece, è interamente dedicata alla Roma, oggi avversaria viola: “Carica Soulé. La Joyita cerca la sesta sinfonia”. E in basso: “Koné esce allo scoperto: «Roma da Champions»”. A pagina 19, troviamo ulteriori approfondimenti sulla Fiorentina: “Mandragora capitano coraggioso. Sta vivendo il momento migliore della sua carriera, è leader morale e tecnico della squadra e si prende la responsabilità più grande dal 1’”. E in basso: “Cataldi a rischio anche per giovedì”.