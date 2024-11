Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'APOEL, gara valida per la terza giornata di Conference League:

“Ancora non abbiamo fatto niente”

“L'identità della squadra è stata trovata, è un momento molto bello per noi. Ci abbiamo messo del tempo per trovare gli automatismi ma con le partite e gli allenamenti adesso stiamo indossando il vestito migliore che possiamo mettere. Dobbiamo continuare ad avere fame perché ancora non abbiamo fatto niente”.

Sui singoli

“Parisi per me è un esterno, nasce terzino con una gamba veloce dunque sa giocare anche in attacco; si sta impegnando negli allenamenti, ma con me può giocare ovunque sulla fascia sinistra. Mandragora è recuperato del tutto, è pronto ma vediamo domani chi metterò: ancora non ho deciso, c'è anche Adli che non ha giocato le ultime due dall'inizio per qualche fastidio fisico. Cataldi non è convocato mentre ho Richardson e Bove da far girare".

Sulla Conference

“Per me la Conference League conta tanto. Oggi i ragazzi si sono allenati come degli animali. La società è convinta che questa competizione valga molto e anche per me è fondamentale, anche perché è la prima esperienza da allenatore”.