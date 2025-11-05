"Fiorentina, per scegliere un tecnico serve l'appoggio dello spogliatoio. E se la squadra rivuole Palladino, ha un peso"

La Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli, che non è più il tecnico della squadra viola. Questa disastrosa situazione ha trovato una soluzione, ovvero l'allenatore precedentemente della Primavera Daniele Galloppa. Può essere una scelta definitiva? Forse, ma intanto il club continua a guardarsi intorno con la possibilità di scegliere un nuovo nome.

“Quando arriva un nuovo tecnico, serve il sì della squadra”

Riccardo Ferri, ex calciatore, analizza la situazione a Tuttomercatoweb.com: “La cosa fondamentale, in situazioni del genere, è che lo spogliatoio accetti l'arrivo di un nuovo allenatore. Dunque il fatto che i giocatori chiedano Palladino e che lui sia ancora ben voluto dalla squadra… inevitabilmente ha un peso”.

“Palladino è ancora ben voluto e questa cosa ha un peso”

Altri nomi? “Mancini tornerebbe in pista dopo un po' di tempo, oppure c'è Vanoli che a me piace. Sta alla Fiorentina. Ma ripeto, l'importante è l'appoggio dello spogliatoio. De Rossi al Genoa? Sono convinto che sia la scelta giusta, hanno fatto bene a scegliere lui e si vedrà a partire da domenica”.