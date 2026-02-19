Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra di Paolo Vanoli.

“Non voglio sempre fare quello eccessivamente positivo, più che si va avanti e piu che sono convinto che la Fiorentina uscirà da questa situazione in cui si trova. E’ chiaro che la prossima partita di lunedì contro il Pisa non è fondamentale, ma di piu, però allo stesso tempo voglio sperare che se noi ad Aprile fossimo fuori dal pericolo retrocessione si possa avere la possibilità di cambiare questa stagione fallimentare. E per far questo vorrei arrivare i l piu avanti possibile, e perché no in finale, in Conference League. Mi piace vederla cosi, non voglio abbandonare la Conference anche perchè i giocatori, a parte stasera che giocano a -10, siano contenti di giocare in Europa: anche se è una coppa minore credo che faccia piacere giocarla. Vorrei non mollarla perché ho veramente la speranza, ma forse la convinzione, che noi dalla situazione in cui siamo in campionato ne usciremo il prima possibile, e così facendo ci manterremmo comunque un obiettivo alla portata”.

“Mi aspetto molto da Fazzini: ha le qualità per prendersi la Fiorentina”

Ha voluto poi parlare di Jacopo Fazzini: “Stasera mi piacerebbe che si riscattasse un po’ perchè finora è stata un’annata molto deludente per lui. Ci aspettavamo tutti qualcosa in piu, ma come sappiamo per svariate vicissitudini lui non ha avuto piu di tante possibilità. Le qualità del calciatore comunque restano, il ragazzo è molto bravo e per questo mi aspetto tanto da lui. E’ anche vero che non è che puoi stare tanto senza giocare per un lungo periodo e poi entrare in campo e spaccare le partite: tutti vorremmo che succedesse questo, ma sappiamo che non sia facile. Quello che mi aspetto è che ci metta del suo, prece so che in cascina ha le capacità di fare molto bene”.

“Felice per la possibilità data a Lezzerini”

Un pensiero anche per Luca Lezzerini: “Sono molto curioso di rivedere anche lui, che ricordo molto bene sin da quando era un ragazzino. Staser avrà l’arduo compito di difendere la nostra porta e credo che non sarà assolutamente semplice: lo Jagiellonia è una squadra forte, e anche se non ha a disposizione il proprio bomber probabilmente farà sicuramente di tutto per metterlo in difficoltà. Luca dovrà esser bravo ad entrare in campo con la testa giusta, anche se mi sembra che sia dal giugno scorso che non gioca una partita ufficiale. QUella di stasera sarà la sua occasione, non di rubare il posto a De Gea, ma di farsi trovare pronto: e mi auguro che vada tutto bene”.

“Dopo il mese di marzo capiremo quale sarà il nostro futuro”

Ha sottolineato anche un aspetto: “Voglio sottolineare come il prossimo mese, quello di Marzo, sarà molto importante per il campionato della Fiorentina. Abbiamo 4 partite molto importanti che ci diranno molto su quello che sarà il nostro destino: dopo Pisa, Udinese, Parma e Cremonese avremo un quadro molto più chiaro su quello che sarà il nostro futuro. Dobbiamo riuscire a uscire da questa situazione vincendo piu partite possibili per avere una situazione molto piu tranquilla”.