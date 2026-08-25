Firenze si illumina a festa per i 100 anni di storia della Fiorentina. Ecco i dettagli e i luoghi interessati

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Comune di Firenze ha dato aggiornamenti su quella che sarà una giornata di festa per tutta la città gigliata il 29 agosto, in occasione dei 100 anni di storia della Fiorentina.

La nota

“Firenze si veste di viola per celebrare i cento anni della Fiorentina. Nelle notti del 28 e 29 agosto, in occasione del Centenario della fondazione di ACF Fiorentina, alcuni dei luoghi più simbolici della città saranno illuminati di viola per rendere omaggio a una storia che da un secolo lega profondamente la squadra alla città e alla sua comunità”.

I luoghi

“A illuminarsi saranno le Porte Storiche cittadine, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo Stadio Artemio Franchi. L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per i cento anni dalla fondazione della Fiorentina, riconosciuto dalla Giunta comunale come un appuntamento di particolare rilevanza per Firenze per il suo valore sportivo, storico, culturale e identitario. Per la realizzazione dell’illuminazione il Comune, attraverso Firenze Smart, predisporrà quanto necessario affinché i luoghi individuati possano tingersi di viola nelle due serate del 28 e 29 agosto”.