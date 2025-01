La sconfitta contro il Monza pesa, ma la Fiorentina in queste ore sta lavorando sul mercato per portare a Palladino rinforzi utili per migliorare la squadra e provare a uscire dal periodaccio.

Continuano i corteggiamenti viola per Luiz Henrique, attaccante esterno del Botafogo, con il giocatore che ha già aperto ai viola. La Fiorentina è pronta ad alzare la posta per lui e inviare in Brasile un'offerta da più di 20 milioni. Occhio però alla concorrenza dalla Premier.

Se l'affare però non andasse in porto, Daniele Pradè ha pronta l'alternativa. La Fiorentina infatti avrebbe preso contatti con il Parma per Dennis Man, esterno rumeno che la società aveva seguito prima del suo arrivo in Italia.