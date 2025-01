Serata sconcertante della Fiorentina, che chiude il turno di Serie A perdendo a Monza per 2-1, al termine di una gara piena di prestazioni inguardabili. Le reti di Ciurria e Maldini, che non segnava dalla gara d'andata, condannano la squadra di Palladino (ritorno terribile per lui), tenuta in piedi solo dal rigore inutile di Beltran. Il Monza aveva vinto solo una volta in questo campionato, tre mesi fa, e resta ultimo.

La nuova classifica di Serie A

Napoli 47, Inter** 43, Atalanta 42, Lazio 36, Juventus 33, Fiorentina* 32, Bologna** 29, Milan** 28, Udinese 26, Roma 24, Genoa 23, Torino 22, Empoli 20, Lecce 20, Verona 19, Parma 19, Como* 19, Cagliari 18, Venezia 14, Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno