Molto contento Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, che ha parlato così a Dazn dopo il 2-2 in casa della Lazio:

"E’ normale che quando sei in vantaggio a due minuti dalla fine rimane un po’ di delusione. Però se andiamo a vedere la partita, il risultato è giusto. Siamo partiti con un approccio un po’ lento nel primo tempo, avevamo distanze lunghe nel pressing, abbiamo subito diverse situazioni su palle inattive che ci hanno fatto perdere autostima. Poi la squadra ha saputo reagire dopo il gol, dal pareggio ci siamo sciolti e siamo andati in vantaggio meritatamente. Faccio un plauso a questi ragazzi, la parola che dobbiamo mettere nel nostro vocabolario è continuità, dobbiamo guardare alla prossima continuando su questa strada.

Squadra viva? Adesso sappiamo stare in partita e reagire a quegli eventi che prima ci potevano abbattere. Con il lavoro questa squadra sta uscendo, nel primo tempo tanti sbagli tecnici che dobbiamo evitare, era una costruzione senza l’idea di andare a fare male. Mi tengo la reazione della squadra, è la quinta partita che vedo i ragazzi provare a cambiare marcia.

Sono entrato nella testa dei ragazzi? Ci voleva un po’ di pazienza e a volte non ce l’abbiamo, un po’ di tempo. Con la voglia dimostrata stasera, questa è la strada giusta. Dobbiamo essere bravi a migliorarci e guardare partita per partita, pensando al Milan.

Fagioli? Sono contento perché da quando sono arrivato il ragazzo sta facendo prestazioni importanti. Le qualità tecniche si conoscevano ma l’elogio va sulla prestazione, ha preso in mano la squadra. Tutti pensavano che il play non lo potesse fare, invece lo sta facendo bene. Deve essere un ragazzo ambizioso e deve guardare anche alla Nazionale, sa dove può migliorare".