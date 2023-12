Beltran: "Ho preferito la Fiorentina alla Roma per il progetto e le strutture. Non sono riuscito a dare ancora quello che so di poter dare"

Nel corso dell'estate, il cartellino di Lucas Beltran se lo sono conteso la Fiorentina e la Roma. Alla fine, il centravanti del River Plate ha però scelto di vestire la maglia viola.

Due offerte e la scelta fatta in estate

Una scelta dettata da alcuni fattori: "C'erano due offerte - ha detto Beltran a Fox Sports (intervista che potete leggere in anteprima per l'Italia su Fiorentinanews.com) - e alla fine ho scelto la Fiorentina per il progetto che avevano e per le strutture, il centro sportivo che hanno costruito adesso è uno dei migliori al mondo”.

“Non sono ancora riuscito a dare quello che so di poter dare”

Il Vichingo, come viene soprannominato in patria, ha poi aggiunto: “Il processo di adattamento riguarda molto il modo in cui gioca la squadra. Qui in Italia, per me i difensori sono più forti, più fisici, corrono in modo diverso. Poi la cultura è simile alla nostra, quindi in quel senso non c'è stata molta difficoltà, ma sul campo non sono riuscito a dare ancora quello che so di poter dare, ma fa parte dell'adattamento".