Longhi: "Quattro rigori falliti su sette? Sono tanti punti persi. Per vedere Tare alla Fiorentina serve che..."

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento a Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare della sfida di ieri sera tra Roma e Fiorentina, oltre che commentare le voci di mercato che vedrebbero i viola interessati all'ex ds della Lazio Igli Tare. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non credo che l'assenza di Pellegrini abbia influito sul risultato della Roma contro la Fiorentina. Che il capitano sia indiscutibilmente uno dei campioni della Roma, però non è che ieri i giallorossi hanno pareggiato perché è entrato lui. L'aveva persa quando era stato fischiato il rigore ai viola, poi sbagliato da Biraghi, ed è poi riuscita a trovare il colpo fortunato con Llorente al novantesimo. Non pensiamo che un giocatore sia capace di cambiare il volto di una squadra; ogni squadra ha un suo particolare modo di giocare definito che permette di affrontare ogni partita. Ieri la Roma non ha funzionato come in altre occasioni, mentre viceversa la Fiorentina ha giocato alla grande senza però esser riuscita a raccogliere il massimo dei punti. Fossi i viola cercherei di non sbagliare i rigori: ne ha sbagliati 4 su 7 in campionato, oltre quello di Ikone in Supercoppa. Sono 5 consecutivi, sono tanti punti persi.”

Ha poi parlato dell'ex dirigente biancocelete: “Che Tare sia bravo lo ha dimostrato ei suoi tanti anni alla Lazio, sinceramente però fatico a vederlo lontano da Roma: è sempre in contatto con Lotito, oltre al fatto che possiede alcune attività nella capitale. Nel caso in cui dovesse arrivare un suo passaggio in viola, bisogna sempre capire quali siano le opportunità che gli propone la società. Tu puoi essere bravo quanto vuoi, il più bravo direttore sportivo del mondo, ma se ti danno un budget risicato e non ti danno la possibilità di fare quello che vuoi difficilmente le cose possono andare bene. Ci sono un sacco di ds che fanno parlare di se perche i club conferiscono loro soldi e autonomia di manovra. Francamente questa è una domanda a cui rispondere. Non sono in grado dire cosa possa fare, anche perche non so quali possano essere i progetti della Fiorentina”.