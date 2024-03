Corvino ha scelto il successore di D'Aversa, e non sarà Semplici. Accordo in arrivo con l'ex tecnico dello Spezia

Dopo la testata di ieri di Roberto D’Aversa a Thomas Henry nel finale di Lecce-Verona, e la decisione di questa mattina del club di sollevare il tecnico dall’incarico, da qualche ora il responsabile dell’area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino è alla ricerca del futuro allenatore dei salentini.

Semplici in pole, sorpassato dall'ex Spezia

In mattinata, subito dopo la nota del club che sanciva la separazione da D’Aversa, i nomi in cima alla lista dell’ex ds viola erano principalmente due: l’ex Cagliari Leonardo Semplici e l’ex Udinese e Spezia Luca Gotti. E se in un primo momento il tecnico toscano sembrava essere il favorito, nel pomeriggio sembra esserci stato il sorpasso definitivo. Il Lecce ha preso la sua decisione, il cerchio si restringe intorno alla figura di Luca Gotti.

L'allenatore vuole certezze, possibile accordo fino al 2025

Le parti dialogano per concludere entro tempi brevi la trattativa, al momento stanno ragionando a proposito della durata dell'accordo, che lato allenatore vorrebbero essere almeno fino a giugno 2025. Possibile che questo passi tramite l'inserimento di un rinnovo automatico in caso di salvezza. L’allenatore avrebbe iniziato le pratiche per la rescissione del contratto che lo lega ancora allo Spezia fino al prossimo giugno, e già domani potrebbe arrivare l’ufficialità del suo approdo al Lecce.